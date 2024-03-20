Актриса Маслова показала кадры из гримерки без одежды

Звезда "Триггера" скинула одежду и показала сочную грудь
Виктория Маслова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость предстала в откровенном виде

Актриса Виктория Маслова, сыгравшая в популярном сериале "Триггер", начала сниматься в новом проекте. Об этом знаменитость сообщила в своих соцсетях, приложив видео из гримерной комнаты.

Артистка предстала перед подписчиками в откровенном виде – она скинула одежду и немного показала свою грудь, отражающуюся в зеркале. В этот момент Виктория решила перекусить и, вероятно, готовилась к новой сцене.

"Режим ожидания. Какой проект, как думаете?", – поделилась знаменитость.

Фото: соцсети

Поклонники остались в восторге от публикации Масловой. Они сделали ей массу комплиментов, отметив, что актриса выглядит невероятно соблазнительно, обнажившись перед камерой.

"Вы такая сексуальная", – написали ей в комментариях.

Ранее блогер Алена Водонаева поделилась откровенным снимком, представ на нем без нижнего белья. Знаменитость зазывно подняла ногу и показала достоинства своей фигуры.

Источник: соцсети
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