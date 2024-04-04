Цой рассказала о состоянии Лолиты после бойкота: "Эмоциональный фон на пределе"

Певица дорого поплатилась за "голую вечеринку"

После резонансной "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой прошло уже несколько месяцев, однако шумиха до сих пор не умолкает. Один из самых сильных ударов был нанесен по репутации певицы Лолиты Милявской. Ей участие в вертепе обошлось дорого. О том, как сейчас себя чувствует артистка, рассказала ее подруга, певица Анита Цой.



В первую очередь, знаменитость подчеркнула, что даже после грандиозного скандала, разгоревшегося вокруг Лолиты и других участников шабаша, она не перестала общаться с Милявской, так как считает ее очень близким человеком. При этом состояние Лолиты из-за последствий скандального инцидента оставляет желать лучшего. Артистке объявили байкот, многие ее концерты были отменены, на телевидение звезду практически не приглашают.

Цой призналась, что даже начала беспокоиться из-за здоровья своей подруги. Лолита сильно переживает, что осталась без любимой работы, для нее сцена играет огромную роль.

"Временами ее эмоциональный фон бывает на пределе. При нашей недавней встрече меня потрясли ее грустные глаза. В них было столько боли! Для нее сцена – как вода для цветка", – сообщила близкая подруга опальной звезды.

К слову, ранее стало известно о госпитализации Лолиты Милявской.