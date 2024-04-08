Стоянов рассказал, как случайно нахамил Михалкову по телефону

Неприятный инцидент стал достоянием публики

Известный российский артист Юрий Стоянов редко попадает в скандалы и легко находит общий язык с разными людьми. Однако и его можно вывести из себя. Оказалось, что однажды артист до того разозлился, что в гневе послал куда подальше выдающегося советского и российского режиссера Никиту Михалкова.



О неприятном инциденте актер лично рассказал публике. Впрочем, когда Юрий хамил Никите Сергеевичу, он и не подозревал, что разговаривает именно с именитым режиссером. Дело в том, что курьезный случай произошел во время телефонных переговоров. Михалков лично позвонил Стоянову, представился и хотел что-то предложить артисту, но тот не поверил и начал хамить.

Юрий решил, что именитый кинорежиссер не стал бы лично звонить артисту. Звезда "Городка" подумал, что это подлый розыгрыш. Именно поэтому он послал режиссера куда подальше. Однако тот оказался не из робкого десятка и снова позвонил артисту. Стоянов рассказал, что тогда решил проверить личность Михалкова и заставил его прямо в трубку петь песню из киноленты "Я шагаю по Москве".

Никита Сергеевич согласился и даже предложил спеть композиции из других фильмов. В конце концов, ему удалось доказать свою личность, и знаменитости смогли спокойно поговорить. Оказалось, что Михалков звонил пригласить Стоянова поучаствовать в церемонии вручения премии "Золотой орел". Позже он также звонил артисту, чтобы позвать его в кинокартину "12".

К слову, ранее дерзкий образ Юрия Стоянова поразил публику.