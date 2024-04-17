В ближайшие недели: какая причина заставляет Пугачеву снова ехать в Россию

Подробности появление Примадонны на Родине

Вопреки ожиданиям поклонников, в день 75-летия Алла Пугачева в Россию не приехала. По ее словам "нормальные люди не вернутся сюда". Хотя есть деликатное обстоятельство, которое вынуждает певицу в ближайшие недели все-таки приехать в родные палестины. Туда, где по ее выражению, живут люди, которые "были холопами, а стали рабами".

Дело все в том, что каждые полгода ей надо появляться в России хотя бы на день, чтобы сохранить статус налогового резидента. Артистка приезжала в мае 2023 года, потом в ноябре, а сейчас ей надо приехать до середины мая. К тому же, 2 мая исполнится год со дня смерти друга певицы Валентина Юдашкина. И Пугачева, которая была на похоронах модельера, теперь может появиться на поминках.

Согласно пункту 2 статьи 207 Налогового кодекса РФ, налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

В случае утери статуса налогового резидента Алле Пугачевой грозит существенное повышение ставки налогообложения – с 13 до 30%. Потеряет она право и на социальные налоговые вычеты. Кроме того, при продаже замка в подмосковной Грязи и квартиры в Филипповском переулке столицы придется заплатить большой налог.

Напомним, еще в феврале 2022 года певица с пятым мужем покинула Россию. Пара обосновалась в Израиле, хотя на Кипре у них тоже есть недвижимость и паспорта. Супруг певицы был признан в России иностранным агентом.