Генетик связал возникновение рака у Миддлтон с мутацией

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Британские СМИ утверждают, что причина возникновения раковой опухоли у Кейт Миддлтон в таком раннем возрасте может быть связана с наследственностью. Журналисты начали снова утверждать, что у принцессы есть еврейские корни, хотя это опровергли еще несколько лет назад представители еврейских общин.

Еще в прошлом веке ученым удалось установить, что примерно 85% наследственных раковых новообразований яичников и молочной железы связаны с BRCA-мутацией. Как правило, такая форма онкологии диагностируется трудно – ее обнаруживают только во время операционного вмешательства и совершенно случайно. Не исключено, что именно это и произошло с принцессой Уэльской.

"Маме Кейт 69 лет, а ее мама умерла в 71 год... Так что не исключено, что мутация могла незаметно затаиться в последних поколениях", – считает генетик Дмитрий Прус. 

Какой именно рак был найден у Миддлтон – не раскрывается. По одной информации, опухоль находилась в репродуктивной системе. По другой, в кишечнике.

Даже если дело не в еврейских корнях Кейт, то, по словам специалистов, не стоит недооценивать наследственный признак, ведь онкология была найдена в раннем возрасте.

Сейчас королевское семейство переживает сложные времена. Недавно стало известно, что родители Миддлтон стали банкротами с огромными долгами, но они не хотят говорить об этом дочери из-за ее тяжелой болезни.

Источник: Московский комсомолец
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