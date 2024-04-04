Эксперт обнаружил несостыковки в видео с Кейт Миддлтон и предположил заговор

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Ситуация вокруг любимицы британцев, принцессы Уэльской Кейт Миддлтон обрастает новыми подробностями. Несколько месяцев представительницу королевской семьи скрывали от публики. На этом фоне появилось много предположений о незавидной судьбе принцессы. Затем вышло видео с ее рассказом о страшном диагнозе, однако многие скептически оценивают выступление Кейт.
Своими мыслями по поводу скандала в британском королевстве поделился обозреватель Царьграда Игорь Пшеничников. Эксперт уверен, что в Букингемском дворце все неспокойно. Он обратил внимание, что после исчезновения принцессы в прессе поползли слухи о страшном заговоре, в результате которого любимицу британцев "умертвили". Многие обращают внимание на склонность монарших особ к оккультным практикам. Некоторые считают, Кейт могли "принести в жертву".
Особый вес этой теории добавляет то, что первой о ней заговорила близкая подруга покойной принцессы Дианы. Женщина утверждала, что ситуация с Кейт развивается по сценарию Дианы. Мол, обеих фавориток публики намеренно лишили жизни ради оккультного ритуала.
На этом фоне Пшеничников проанализировал видеоролик, где принцесса Уэльская рассказывает о своем диагнозе. Он обратил внимание на некоторые странности. Так, преданные поклонники принцессы отмечают, что на видео у нее не хватает родинки над губой, а трава на кадрах как-то странно "движется".
Существует версия, что видеоролик создали с помощью искусственного интеллекта. Отмечается, что диагноз "рак толстой кишки" мог быть специально озвучен для того, чтобы спустя некоторое время объявить о смерти принцессы – обычно от этого заболевания очень быстро умирают. Таким образом, видеоролик может быть своего рода "последним словом" Кейт Миддлтон.
Вражеские снаряды были сбиты ПВО
Позицию России обозначила Мария Захарова