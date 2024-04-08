Independent: король Карл III может отречься от престола из-за болезни

В королевской семье, воистину, черная полоса

Король Карл III проходит лечение от онкологии, пока в большинстве официальных поездок его заменяют королева Камилла и принц Уильям. При этом супруги Уэльские, которые тоже столкнулись с раковой болезнью, переживают, что монарх может нанести по ним тяжелый удар.

Британскии СМИ сообщают, что Уильям и Кейт Миддлтон сильно обеспокоены вероятным отречением Карла от престола из-за его состояния здоровья. Подобные обстоятельства могут стать тяжелой нагрузкой для всей семьи, которая сейчас пытается вылечить принцессу от смертельного недуга. Как известно, она хочет провести эти дни в кругу мужа и детей, отказавшись от своих обязанностей.

"Известие о раке Чарльза поставило Уильяма и Кэтрин в пугающую близость к восхождению на трон... Перспектива этого, как говорят, вызывает у них сильную тревогу", – говорят источники.

Это может стать еще одной трудностью, через которую предстоит пройти будущим монархам. Недавно стало известно, что проблемы также есть и в семье Миддлтон. Ее родители оказались банкротами, поскольку многолетний семейных бизнес стал убыточным. Мать принцессы оказалась должна 500 тысяч фунтов стерлингов, которые не хочет просить у дочери – женщина считает, что не стоит тревожить Кейт в такой трудный для нее момент.