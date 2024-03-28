Бизнесмен накинулся на дворец с обвинениями

Королевская семья намеренно лгала о состоянии Кейт Миддлтон и регулярно вбрасывала дезинформацию в СМИ, уверен друг принца Гарри предприниматель Кристофер Бузи. Он заявил, что Лондон прибегнул методам "северокорейской пропаганды", устраивая подлоги с фотографиями принцессы.

По его словам, после признания Кейт Миддлтон стало очевидно, что все предыдущие публикации о ней оказались наглой ложью – в двоце намеренно использовали фоторедактор и подставных актрис, чтобы убедить общественность в хорошем состоянии монаршей особы.

Бузи был одним из с тех, кто в числе первых заявил о фальшифости фото и видео с принцессой. При этом он верит, что на самом деле у Миддтон обнаружили рак.

"Я надеюсь, что она полностью выздоровеет", – заявил он.

Заявление Кристофера вызвало острую рекцию со стороны британцев. Они заявили, что он поступает низко, накидываясь с обвинениями на королевскую семью в такой тяжелый период – ведь очевидно, что те пытались защитить Миддлтон от повышенного внимания в сложное для нее время. Пусть и такими спорными способами.

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