Стало известно, как на самом деле отреагировал принц Уильям на рак Миддлтон

Известие стало шоковым для всей семьи

На прошлой неделе Кейт Миддлтон призналась, что после абдоминальной операции у нее нашли рак. Опухоль уже удалили, однако вместе с этим ей должны провести химиотерапию, к которой она и вся ее семья стараются подготовиться.

Сейчас принцесса чувствует себя удовлетворительно. Она старается больше проводить времени с детьми, хотя быстро утомляется. После неожиданного диагноза в свои 42 года Миддлтон была потрясена, долгое время после она находилась в шоке, из-за чего и отказывалась появляться на публике. Ни она, ни ее супруг не были готовы к этому диагнозу.

По данным источников, результаты анализов пришли к принцессе 27 февраля. В этот день Уильям по личным обстоятельствам отказался приехать на публичное мероприятие. Сейчас он старается провести с женой как можно больше времени и оказывать всестороннюю поддержку.

"Уильям чувствует себя беспомощным, напуганным и просит других членов семьи заменить его (в рабочих поездках), чтобы он мог присутствовать дома", – говорят осведомители.

После новости об онкологии супруги стараются избегать повышенного внимания прессы. Например, на пасхальные каникулы они улетели вместе с детьми в свое загородное поместье.