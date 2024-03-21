После унизительных слов королевы Камиллы о детях Миддлтон разразился скандал

Стало известно, о ком именно говорила супруга короля Чарльза

В минувшую среду королева Камилла нанесла визит на остров Мэн, где побеседовала с местными жителями. Одна из женщин познакомила ее со своими близнецами Луи и Оливером, которые появились несколько месяцев назад. В ответ монаршая особа отметила, что у нее тоже есть внук Луи, который является "сплошным наказанием".

Как известно, принц Луи не отличается примерным поведением. Во время официальных церемоний он корчит рожи, зевает и в целом ведет себя слишком непосредственно для королевской особы.

Заявление Камиллы о детях Кейт Миддлтон спровоцировало серьезный скандал, объяснить который поспешили в Букингемском дворце. Представители королевской семьи объяснили, что королева говорила о детях своей дочери Лауры, у которой тоже есть двое близнецов – Луи и Гас.

Всего у Камиллы пятеро внуков, которые появились у ее детей от первого брака. Наследники Уильяма не считаются ей кровной родней.

Ранее стало известно, что записи в медкарте Кейт Миддлтон вызвали грандиозный скандал. Недобросовестные сотрудники Лондонской клиники пытались завладеть информацией, которая содержится в персональном документе принцессы.