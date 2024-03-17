Покойный Ширвиндт оставил семье скромное наследство - СМИ

Покойный Ширвиндт оставил семье скромное наследство - СМИ
Александр Ширвиндт. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Однако никаких имущественных споров у родственников не может быть

Прощание со скончавшимся в московской больнице Александром Ширвиндтом пройдет 18 марта в Театре Сатиры. Уже сейчас в медиа обсуждают, какое наследство оставил маэстро своей супруге и единственному сыну. А между тем, ходит немало слухов на этот счет: якобы покойному артисту принадлежит дом в Московской области.

В декларации же указываются, что Ширвиндт владел комнатой, земельным участком в 1300 квадратных метров, квартирой в 70 квадратных метров (владел пополам с супругой), а также еще одной жилье в 116 квадратных метров.

Ну а Наталья Николаевна, супруга артиста, владеет жилым домом с площадью в 82 квадрата, а также солидным земельным участком – 4200 квадратных метров.

Как указывает "КП", назвавшее наследство актера скромным, супруги всегда проживали на два дома – в Московской области и самой столице. В Москве же они жили на Котельнической набережной, в высотке с огромным балконом. А комната, оставшаяся во владении Ширвиндта, находится на Арбате. Там пара жила первое время после свадьбы – в огромной коммуналке. Лишь годами спустя они обзавелись жильем в высотке на Котельнической набережной.

Загородный дом оставался всегда в исключительной собственности у Натальи, которая получила его от своего дедушки, главного архитектора советской столицы. Расположен он в поселке НИЛ.

Как указывают журналисты, в дружном семействе не было и не может быть никаких имущественных споров – все в равных долях принадлежит супруге артиста и его единственному сыну.

Ранее о смерти Ширвиндта высказался Юрий Антонов, лично знавший артиста.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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