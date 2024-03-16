Александр Ширвиндт успел благословить Елену Воробей

"Он меня благословил": Воробей рассказала об отношениях с Ширвиндтом
Фото: Petrov Sergey / news. ru / Global Look Press / www.globallookpress.com
На 90-м году жизни скончался Александр Ширвиндт. Актриса Елена Воробей о смерти президента Тетра Сатиры узнала перед выходом на сцену. У нее был шок.

"Я обожала смотреть шоу "Гаража" (выходило на на ютуб-канале Михаила Ширвиндта – Прим. ред.), обожала кристальное чувство юмора Александра Анатольевича, – смахивает слезу Воробей. – Это был камертон и театрального мастерства, и человечности. Для меня, как и для многих, он был как родственник".

Вспомнила Елена Воробей и проходивший в Петербурге конкурс актерской песни имени Андрея Миронова, где она в 1992 году выступала с клоунадой и стала лауреатом.

"Я получала статуэтку из рук самого Ширвиндта, – говорит она. – В ту пору я была еще выпускницей театрального вуза (училась в Ленинградском театральном институте по специальности "Артист театра, эстрады и кино" – Прим. ред.), а мне уже аплодировали такие мэтры, небожители. Можно сказать, он меня благословил в профессии".

Напомним, предварительная причина смерти Ширвиндта – проблемы с сердцем. В 2019 году ему установили кардиостимулятор. В 2020 он перенес пневмонию на фоне короновируса, а летом 2022-го Александру Анатольевичу диагностировали стенокардию.

Похоронят его на Новодевичьем кладбище, где покоятся худруки многих театров – Галина Волчек из "Современника", Марк Захаров из "Ленкома", Олег Табаков из МХТ им. Чехова...

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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