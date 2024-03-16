Коллеги рассказали о последнем дне Ширвиндта

Врачи боролись до последнего: что случилось с Ширвиндтом перед смертью
Александр Ширвиндт. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Артист встретил последние мгновения на больничной койке

Последние дни Александр Ширвинд провел в больнице, куда его поместили из-за проблем с сердцем. Родные артиста надеялись, что он пойдет на поправку, и даже готовились забирать его из лечебного заведения через несколько дней. Об этом рассказал актер Театра сатиры Юрий Нифонтов.

По его словам, сын Ширвиндта говорил по телефону, что отцу стало лучше. К выписке знаменитого артиста готовили уже во вторник или среду. Существовала надежда, что он придет в себя к 3 апреля – в этот день у него был назначен спектакль "Где мы?". Это была единственная постановка, в которой еще был задействован 89-летний Александр Анатольевич.

Его коллега по сцене Александр Олешко, который вместе выступал с на сцене с сатириком, утверждает, что был шокирован новостью о смерти Ширвиндта. Оказалось, что врачи до последнего боролись за жизнь артиста.

"Вот и все... Еще в 14:35 была надежда. Даже на то, что сыграем спектакль наш 3 апреля", – указал он.

Несколько лет назад Александр Ширвинд перенес операцию по установке кардиостимулятора – с тех пор он находился под постоянным присмотром врачей из-за своего состояния. Именно проблемы с сердцем и стали причиной его гибели.

В январе он публиковал видео на своей странице в соцсетях, на котором предстал окруженный иконами во время медицинских процедур.

Источник: Московский комсомолец
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