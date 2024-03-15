Названа причина смерти Александра Ширвиндта

Об уходе актера скорбят многие россияне

Сегодня стало известно, что из жизни ушел прекрасный актер, талантливый юморист и просто хороший человек Александр Ширвиндт. Предварительно определили причиной смерти давнишние проблемы с сердечно-сосудистой системой.

У Ширвиндта в копилке немало ролей, которые заставляют российского зрителя смеяться и плакать, поэтому его уход стал большим ударом для сограждан. Все помнят его героев в культовых фильмах советского периода "Ирония судьбы" или "Самая обаятельная и привлекательная".

Александру Анатольевичу было 90 лет, и в последние годы здоровье его оставляло желать лучшего. Почти пять лет назад, в 2019 году, актеру сделали операцию по установке кардиостимулятора. А всего через год он перенес тяжелую форму пневмонии, развившейся на фоне ковида. Тогда у Ширвиндта начались проблемы с дыханием, и прибывшие врачи скорой предположили вирусную пневмонию, с которой и увезли актера в больницу. Его возраст играл против него, пожилой артист находился в группе риска.

В прошлом году Александру Анатольевичу снова пришлось пообщаться с врачами. На сей раз диагноз оказался вовсе уж невеселым – стенокардия. И вот теперь натруженное сердце талантливого лицедея окончательно сдалось. Светлая память, Александр Анатольевич!

Ранее мы писали, что Александр Ширвиндт раскрыл, чем занимается в России опальный Иван Ургант.

