Александр Ширвиндт умер из-за проблем с сердцем - СМИ

Названа причина смерти Александра Ширвиндта
Александр Ширвиндт. Фото: Petrov Sergey/news.ru /globallookpress.com
Об уходе актера скорбят многие россияне

Сегодня стало известно, что из жизни ушел прекрасный актер, талантливый юморист и просто хороший человек Александр Ширвиндт. Предварительно определили причиной смерти давнишние проблемы с сердечно-сосудистой системой.

У Ширвиндта в копилке немало ролей, которые заставляют российского зрителя смеяться и плакать, поэтому его уход стал большим ударом для сограждан. Все помнят его героев в культовых фильмах советского периода "Ирония судьбы" или "Самая обаятельная и привлекательная".

Александру Анатольевичу было 90 лет, и в последние годы здоровье его оставляло желать лучшего. Почти пять лет назад, в 2019 году, актеру сделали операцию по установке кардиостимулятора. А всего через год он перенес тяжелую форму пневмонии, развившейся на фоне ковида. Тогда у Ширвиндта начались проблемы с дыханием, и прибывшие врачи скорой предположили вирусную пневмонию, с которой и увезли актера в больницу. Его возраст играл против него, пожилой артист находился в группе риска.

В прошлом году Александру Анатольевичу снова пришлось пообщаться с врачами. На сей раз диагноз оказался вовсе уж невеселым – стенокардия. И вот теперь натруженное сердце талантливого лицедея окончательно сдалось. Светлая память, Александр Анатольевич!

Ранее мы писали, что Александр Ширвиндт раскрыл, чем занимается в России опальный Иван Ургант.

Источник: Телеграм-канал "Mash" ✓ Надежный источник
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей