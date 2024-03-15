Болезнь Крона и удаление кишечника: в Сети обсуждают инвалидность Кейт Миддлтон

Принцесса не появлялась на публике с конца прошлого года

Напуганная британская общественность продолжает гадать, что же случилось с их любимой принцессой. Даже онкология короля Карла III не вызывает столько вопросов, как таинственная пропажа Кейт Миддлтон. Официальная причина "отпуска" жены принца Уильяма – операция и последующее восстановление. Однако народ уже не верит, считая, что дворец скрывает правду.

Подогрела слухи о серьезных проблемах принцессы Уэльской фотография, которую Виндзоры опубликовали в День матери. Снимок оказался тотально отретуширован, что, по мнению поклонников королевского семейства, означает: с Кейт Миддлтон случилось что-то страшное.

В Сети всерьез обсуждают, что жена Уильяма впала в кому, что ей удалили матку, а кто-то вовсе твердит, что Кейт мертва. Другое популярное мнение: у Миддлтон болезнь Крона. Это серьезное заболевание ЖКТ, которое затрагивает все слои органов. Иногда оно приводит к удалению части кишечника и последующей инвалидности второй и третьей группы.

Как бы грустно это ни звучало, но такая теория, к сожалению, имеет место. Ведь, согласно заявлению Букингемского дворца, принцесса перенесла операцию как раз на брюшную полость.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон хочет покинуть дворец. От этой новости принц Уильям пришел в ярость.