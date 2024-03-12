Удаление матки и булимия: в Сети появилась новая информация о Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская с прошлого года не выходила в свет

Состояние Кейт Миддлтон до сих пор вызывает вопросы у британской общественности. Люди обеспокоены тем, что королевский двор никак не комментирует ее столь продолжительное отсутствие, лишь заявляя,что с принцессой Уэльской все в порядке и операция на брюшную полость прошла без осложнений. Это порождает еще больше пересудов и сплетен. Некоторые уверены, что Букингемский дворец скрывает настоящее положение дел.

Так, некоторые заявляют, что жена принца Уильяма восстанавливается после удаления матки. Другие уверены, что принцесса пережила операцию на желудок. Известно, что во время беременности у Кейт Миддлтон был сильный токсикоз, который, согласно сплетням, возник из-за булимии королевской особы.

Остановить пересуды общественности попытались снимком в честь Дня матери, который опубликовали в социальных сетях. Однако это еще больше насторожило поклонников. Многие заметили на фотографии следы фотошопа, передает женский журнал "Клео.ру".

Снимок прокомментировал эксперт по языку тела Илья Анищенко. Он заявил, что принцесса действительно выглядит напряженно и неестественно. По его словам, вероятно, Кейт сильно переживает из-за своей болезни, либо фото не имеет отношения к реальности и создано с помощью нейросетей.

Ранее сообщалось, что бледную Кейт Миддлтон сняли на фото после слухов о коме.