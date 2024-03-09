Незадолго до исчезновения из публичного поля жена принца Уильяма резко сменила стиль

Исчезновение принцессы Кейт из публичного поля по-прежнему остается одной из самых популярных тем для разговоров среди жителей островного королевства. Поклонники Кейт Миддлтон уверены, что она давно предупреждала о проблемах сигналами sos, делая это в стиле покойной свекрови, через наряды.

Жена наследника британского престола всегда была иконой стиля. Много лет она предпочитала однотонные яркие наряды, чаще платья и юбки, нежели брюки или джинсы. Однако в последние несколько месяцев перед пропажей внимательные фанаты заметили, что стиль принцессы резко изменился. Многие увидели в этом мессендж в духе принцессы Дианы, которая подбирала для выхода в свет не случайные наряды, а именно те, которые отражали ее состояние в те или иные дни. И то, что Кейт Миддлтон вместо любимых ярких оттенков переоделась в скучные серые, черные, коричневые тона, а платья сменила на брючные костюмы, насторожило многих и напомнило о проклятии принцессы Дианы.

Поклонники британской королевской семьи предполагают, что эмоциональное состояние принцессы ухудшилось и это отразилось в цветовой гамме ее нарядов. Точно так же в тяжелые для себя моменты одевалась и погибшая много лет назад принцесса Диана, выбирая платья холодных тонов или черные наряды в дни, когда ее супруг совершал нечто, задевавшее ее чувства.

Пока что поклонники принцессы не верят ни сообщениям Букингемского дворца, ни размытому фото таблоидов. Они ждут, что их любимая Кейт выйдет на связь сама и лично скажет, что она в порядке.

Ранее мы писали, что болезнь Кейт Миддлтон сочли карой за подлые поступки англосаксов.

