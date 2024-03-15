Могила Светланы Моргуновой утонула сразу после похорон

Господи, помилуй: могила Светланы Моргуновой утонула сразу после похорон
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Что случилось на Троекуровском кладбище столицы

В 2020-м году Светлана Моргунова похоронила единственного сына. 52-летний Максим Моргунов, который работал в пресс-службе музея-заповедника "Коломенское", умер от коронавирусной инфекции. Похоронили его на 27-м участке Троекуровского кладбища столицы.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Этот некрополь считается одним из самых престижных. Он был основан в 1970-х как филиал Новодевичьего кладбища, где уже тогда не хватало места. Здесь покоятся Борис Моисеев, Юлия Началова, Юрий Шатунов, Валентина Легкоступова. Светлана Моргунова не раз вела концерты с участием этих артистов и объявляла их. Они были на одной сцене, а теперь – на одном кладбище...

10 марта состоялось отпевание легендарного диктора центрального телевидения в Храме Живоначальной Троицы при НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Проститься с коллегой и другом пришли Александр Розенбаум, Клара Новикова, Александр Песков, Владимир Березин, Игорь Наджиев, Лев Лещенко... А утром 11 марта, по традиции восточных славян, близкие покойной поехали на кладбище, чтобы "отвезти завтрак". Наши предки верили, что умершие продолжают существовать бок о бок с живыми и нуждаются в том же, в чем и раньше, например в еде и питье. 

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Но пришедшие на кладбище увидели, что могила любимого диктор просто утонула! Утонула в море венков, цветов и корзин. От Андрея Малахова, Игоря Крутого, Кремлевского дворца, Первого канала, семьи Кобзон... Светлану Моргунову любили, уважали, ценили. И эти, скрывшие могилу букеты, символ нашей скорби по ней...

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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