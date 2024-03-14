В Москве сегодня прощаются со Светланой Моргуновой. Корреспондент "Утро.ру" присутствует на траурной церемонии.

Гроб с телом диктора Центрального телевидения установлен в храме Живоначальной Троицы при НИИ имени Склифосовского. Проститься с ней пришли около двухсот человек.

Среди них были и звезды – певцы Александр Розенбаум и Лев Лещенко, актриса Клара Новикова, пародист Александр Песков, композитор Игорь Крутой. Он же, как говорят, взял на себя организацию достойного прощания с легендарной ведущей.





Сколько раз Светлана Михайловна своим "фирменным" голосом объявляла всех их на концертах! С ней связано столько историй... Сказать последнее "прости" пришли и коллеги-дикторы – Алла Данько, Владимир Березин. А венки прислали Андрей Малахов, Кремлевский дворец, семья Кобзон. Нелли Кобзон была с покойной очень дружна...





Напомним, Светлана Моргунова умерла у себя дома от отрывы тромба 10 марта на 85-м году. Она пережила умершего от ковида сына Максима на четыре года. Похоронят диктора на престижном Троекуровском кладбище столицы.



