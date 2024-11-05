Выпекать не надо: самый вкусный торт за 10 минут покорит всю семью

Простой десерт понравится всем

Когда хочется вкусной выпечки к чаю, но нет никакого желания тратить много сил, времени и продуктов на приготовление, на помощь приходит рецепт вкусного торта с бананом. Выпекать его не нужно, а весь процесс заготовки займет у вас около 10 минут. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Банан – 1 крупный.

Сгущенка – 150 мл.

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 100 мл.

Мука – 160 гр.

Лимон – 1 шт.

Разрыхлитель и экстракт ванили.

Пошаговый рецепт приготовления торта с бананом

1. Нарезаем банан кольцами шириной примерно 1 см.

2. Обильно мазываем сковородку сливочным маслом, рассыпаем равномерно сахар, выкладываем бананы в один слой.

3. Взбиваем пару минут яйцо, вливаем молоко и 50 мл сгущенки. Добавляем соль и смешиваем до однородности.

3. Через сито в полученную смесь просеиваем муку. Добавляем разрыхлитель. Перемешиваем тесто.

4. Нужно натереть цедру одного лимона и добавить в смесь. И вливаем туда же сок лимона. Перемешиваем.

5. Готовое тесто выливаем на бананы и равномерно распределяем.

6. Накрываем крышкой и отправляем на маленький огонь на 40 минут.

Приятного аппетита!