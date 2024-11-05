Выпекать не надо: самый вкусный торт за 10 минут покорит всю семью

Выпекать не надо: самый вкусный торт за 10 минут покорит всю семью
Кадр: YouTube.com
Простой десерт понравится всем

Когда хочется вкусной выпечки к чаю, но нет никакого желания тратить много сил, времени и продуктов на приготовление, на помощь приходит рецепт вкусного торта с бананом. Выпекать его не нужно, а весь процесс заготовки займет у вас около 10 минут. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Банан – 1 крупный.
  • Сгущенка – 150 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 100 мл.
  • Мука – 160 гр.
  • Лимон – 1 шт.
  • Разрыхлитель и экстракт ванили.

Пошаговый рецепт приготовления торта с бананом

1. Нарезаем банан кольцами шириной примерно 1 см. 

2. Обильно мазываем сковородку сливочным маслом, рассыпаем равномерно сахар, выкладываем бананы в один слой.

3. Взбиваем пару минут яйцо, вливаем молоко и 50 мл сгущенки. Добавляем соль и смешиваем до однородности.

3. Через сито в полученную смесь просеиваем муку. Добавляем разрыхлитель. Перемешиваем тесто.

4. Нужно натереть цедру одного лимона и добавить в смесь. И вливаем туда же сок лимона. Перемешиваем.

5. Готовое тесто выливаем на бананы и равномерно распределяем. 

6. Накрываем крышкой и отправляем на маленький огонь на 40 минут. 

Приятного аппетита!

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