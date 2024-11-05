Выпекать не надо: самый вкусный торт за 10 минут покорит всю семью

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Когда хочется вкусной выпечки к чаю, но нет никакого желания тратить много сил, времени и продуктов на приготовление, на помощь приходит рецепт вкусного торта с бананом. Выпекать его не нужно, а весь процесс заготовки займет у вас около 10 минут. Делимся пошаговым рецептом.
1. Нарезаем банан кольцами шириной примерно 1 см.
2. Обильно мазываем сковородку сливочным маслом, рассыпаем равномерно сахар, выкладываем бананы в один слой.
3. Взбиваем пару минут яйцо, вливаем молоко и 50 мл сгущенки. Добавляем соль и смешиваем до однородности.
3. Через сито в полученную смесь просеиваем муку. Добавляем разрыхлитель. Перемешиваем тесто.
4. Нужно натереть цедру одного лимона и добавить в смесь. И вливаем туда же сок лимона. Перемешиваем.
5. Готовое тесто выливаем на бананы и равномерно распределяем.
6. Накрываем крышкой и отправляем на маленький огонь на 40 минут.
Приятного аппетита!
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