Повышает иммунитет: простой рецепт полезного супа

В осенний период стоит обратить внимание на первые блюда

Осенью важно заботиться об иммунитете, и простые рецепты полезных супов могут стать отличным подспорьем в этом. Один из таких рецептов включает овощи, богатые витаминами и антиоксидантами.

Ингредиенты

Морковь, лук, чеснок, сельдерей и картофель.

Для приготовления достаточно нарезать все ингредиенты и сварить их в кипящей воде со специями. Добавление зелени, таких как петрушка и укроп, усилит витаминный состав и придаст блюду насыщенный аромат.

Регулярное употребление такого простого, но вкусного супчика помогает укрепить иммунитет, поддерживать тепло в организме и защищает от сезонных простуд.