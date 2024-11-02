Повышает иммунитет: простой рецепт полезного супа

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
908 новости
Осенью важно заботиться об иммунитете, и простые рецепты полезных супов могут стать отличным подспорьем в этом. Один из таких рецептов включает овощи, богатые витаминами и антиоксидантами.
Морковь, лук, чеснок, сельдерей и картофель.
Для приготовления достаточно нарезать все ингредиенты и сварить их в кипящей воде со специями. Добавление зелени, таких как петрушка и укроп, усилит витаминный состав и придаст блюду насыщенный аромат.
Регулярное употребление такого простого, но вкусного супчика помогает укрепить иммунитет, поддерживать тепло в организме и защищает от сезонных простуд.
Обстановка в мировом пространстве становится все более напряженной