Неожиданные причины уменьшения пениса раскрыл врач

Мужчинам стоит быть внимательнее

Недавние исследования помогли раскрыть причины неожиданного уменьшения пениса, с которым сталкиваются некоторые мужчины. Ученые пришли к выводу, что сокращение размера может быть связано с несколькими факторами, включая возрастные изменения, гормональные нарушения и образ жизни. Подробно об этом рассказал фармаколог Аббас Канани.



Одной из основных причин уменьшения пениса является снижение уровня тестостерона, которое происходит с возрастом. Этот гормон играет ключевую роль в поддержании тканей, отвечающих за размер и функции половых органов. Также свою роль могут сыграть проблемы с кровообращением, вызванные такими заболеваниями, как диабет или сердечно-сосудистые нарушения.

Кроме того, нездоровый образ жизни, включая курение, злоупотребление алкоголем и малоподвижность, может способствовать ухудшению состояния сосудов, что также влияет на размер полового органа. В некоторых случаях уменьшение пениса может быть результатом стресса или психологических факторов.

Медики рекомендуют своевременно обращаться к специалистам при появлении подобных симптомов, так как ранняя диагностика может помочь предотвратить более серьезные проблемы и восстановить нормальное функционирование организма.

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