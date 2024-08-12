TechEBlog: Стив Джобс предсказал появление iPad в выступлении 1983 года

Изобретатель все предвидел

Основатель крупнейшей американской корпорации Apple Стив Джобс получил славу очень интеллектуально развитого и неординарного человека. Изобретатель, которому удалось создать огромную корпорацию, захватившую практически весь мир, всегда мыслил на несколько шагов и даже десятилетий вперед. Так, в Сети обратили внимание на предсказание, которое бизнесмен сделал целых 40 лет назад.



Людей заинтересовало удивительное предсказание, которое Джобс сделал во время своего выступления на Международной конференции по дизайну 1983 года. Тогда изобретатель рассказал о том, каким видит будущее человечества в плане развития высоких технологий. Еще в восьмидесятые годы будущий создатель огромной корпорации заявил о том, что вскоре все люди будут пользоваться персональными компьютерами.

Более того, Стив Джобс предсказал, что в определенный момент практически каждый человек начнет работать и развлекаться с помощью небольшого компьютера без проводов, размеры которого будут такими же, как у книжки. Люди уверены, что таким образом изобретатель предсказал появление iPad, получившего огромную популярность во многих странах.

К слову, ранее в Сети всплыло предсказание покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.