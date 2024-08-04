Индийский пророк предсказал поворотный момент в истории России

Индийский пророк предсказал поворотный момент в истории России
Фото: unsplash.com
По его словам, все произойдет в ближайшее время

Индийский Нострадамус по имени Кушал Кумар утверждает, что Россию ждет поворотный момент в истории. Вероятнее всего, он придется на август, когда ситуация на международной арене обострится до критической точки и перейдет в состояние мировой войны.

При этом пророк заявлял, что острые периоды, которые могли привести к катастрофе, случались уже три раза в течение текущего лета. В первый раз ожидалось, что плохое событие состоится 18 июня. Кумар полагал, что в этот день конфликты на Ближнем Востоке и в азиатском регионе радикально усилятся, но этого так и не произошло.

После он предсказал, что мировая война случится в конце июня, но и это пророчество не сбылось. 

Сейчас же Кумар заявляет, что главным триггером для начала конфликта станут учения России и Китая у берегов Аляски.

Источник: Царьград

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