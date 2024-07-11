Ванга предсказала конец света в 2025 году: все из-за конфликта в Европе

Ванга предсказала конец света в 2025 году: все из-за конфликта в Европе
Фото: unsplash.com
Появилось подробное предсказание на несколько тысячелетий вперед

Эксперты расшифровали новое предсказание Ванги. Утверждается, что провидица предрекла начало апокалипсиса уже в 2025 году. Тем не менее, есть одно "но" – до полного уничтожения человечества останется еще несколько тысячелетий.

Хронология конца человечества по версии Ванги

2025: Конфликт в Европе уничтожит население континента.

2028: Люди начнут исследовать Венеру как источник энергии.

2033: Полярные льды растают, что приведет к резкому повышению уровня моря во всем мире.

2076: Коммунизм распространится на страны по всему миру.

2130: Люди вступят в контакт с инопланетянами.

2170: Засуха опустошит большую часть мира.

3005: Земля вступит в войну с цивилизацией на Марсе.

3797: Людям придется покинуть Землю, поскольку она станет непригодной для жизни.

5079: Наступит конец света.

Ранее англичане расшифровали пророчество Ванги о третьей мировой войне и Путине.

Источник: The New York Post

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