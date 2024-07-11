Ванга предсказала конец света в 2025 году: все из-за конфликта в Европе

Курс рубля
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Эксперты расшифровали новое предсказание Ванги. Утверждается, что провидица предрекла начало апокалипсиса уже в 2025 году. Тем не менее, есть одно "но" – до полного уничтожения человечества останется еще несколько тысячелетий.
2025: Конфликт в Европе уничтожит население континента.
2028: Люди начнут исследовать Венеру как источник энергии.
2033: Полярные льды растают, что приведет к резкому повышению уровня моря во всем мире.
2076: Коммунизм распространится на страны по всему миру.
2130: Люди вступят в контакт с инопланетянами.
2170: Засуха опустошит большую часть мира.
3005: Земля вступит в войну с цивилизацией на Марсе.
3797: Людям придется покинуть Землю, поскольку она станет непригодной для жизни.
5079: Наступит конец света.
Ранее англичане расшифровали пророчество Ванги о третьей мировой войне и Путине.
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