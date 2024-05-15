Жириновский в 2018 году предсказал назначение Дегтярева министром спорта - видео

Сбылось предсказание Владимира Жириновского о будущем России
Владимир Жириновский. Кадр: YouTube
Политик был настоящим пророком

Многие до сих пор тяжело переживают смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В такой сложной для нашей страны период политик, который несомненно обладал даром предвидеть будущее, пришел бы очень кстати. При этом регулярно появляются доказательства того, что Жириновский – своего рода пророк. Недавно сбылось очередное предсказание покойного о судьбе России.

Еще в далеком 2018-м году Владимир Жириновский предвидел, что один из его ближайших сподвижников Михаил Дегтярев займет высокий пост министра спорта и наведет порядок в этой очень важной для страны сфере. Недавним решением российский лидер Владимир Путин назначил Дегтярева на пост главы Минспорта. Видеоролик с предсказанием Жириновского разлетается по социальным сетям.

Свое пророчество лидер ЛДПР озвучил перед ЧМ по футболу. Тогда он обратил внимание на проблемы, которые есть в России в сфере спорта. Жириновский подчеркнул, что нужно больше времени уделять отбору талантливых футболистов, и следует передать эту задачу в надежные руки. По мнению политика, с этим отлично справился бы Дегтярев.

"Вот Дегтярев! Вот министр спорта", – пророчески заявил Жириновский.

Теперь у Михаила Дегтярева есть все возможности для того, чтобы оправдать доверие, оказанное ему одним из любимых политиков россиян.

К слову, ранее всплыло предсмертное пророчество Владимира Жириновского.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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