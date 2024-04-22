Какие ошибки приводят к потере урожая помидоров

Три фатальные ошибки могут привести к потере урожая помидоров
Фото: unsplash.com
Как правильно ухаживать за кустами в период роста и созревания

Выращенные на собственной грядки помидоры всегда вкуснее покупных – они более сладкие и ароматные. Однако ухаживать за ними бывает довольно сложно, чтобы получился хороший урожай. Эксперты рассказали, какие три фатальные ошибки совершают дачники и губят качество плодов.

Первая ошибка: неправильный полив. Некоторые считают, что чем больше воды получают помидоры, тем мясистее она вырастают. Однако обильное увлажнение может привести к плохим последствиям, поскольку способствует гниению корневой системы и развитию грибка. Дополнительно плоды начнут трескаться. Поэтому поливать кусты нужно умеренно.

Вторая ошибка: нехватка света и плотная посадка. Помидоры являются свободолюбивой культурой. Им не нравится, когда другие растения находятся слишком близко и засланяют солнце. Поэтому подбирать место для кустов нужно так, чтобы им всего было в достатке и ничего не мешало расти.

Третья ошибка: злоупотребление удобрениями. Важнее всего давать помидорам азотную и кальциевую подпитки, но не переборщить. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, зачем посыпать смородиновый куст содой весной.

Источник: Утро.ру
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