Мышей в огороде не будет: нужно посадить несколько важных растений

Они отпугнут грызунов и принесут дополнительную пользу

Вредители могут доставить массу хлопот садоводам, поскольку портят посадки и, что самое печальное, их корневую систему. Особенно в этом преуспевают мыши, избавиться от которых бывает очень трудно. Однако помогут с ними справиться некоторые растения, которые можно посадить на участке.

Первым в списке стоит петролистник – его аромат отпугнет грызуна. Всаживать растение лучше всего по дворовой границе и около дома.

Далее идет мята, которая работает как естественный отпугиватель вредителей. Также ее можно использовать для приготовления чая и настоек. Траву нужно высаживать в горшках и расставлять в огороде.

Помогает бороться с мышами и лаванда. Ее запах грызуны очень не любят. Дополнительно растение поможет украсить участок и наполнить его приятным ароматом.

Последний в списке стоит чеснок. Вредители его не любят и стараются обходить стороной. Можно высаживать рядом с местами, где могут обитать мыши.

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