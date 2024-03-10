Врач Бокерия назвала продукт, разрушающий стенки сосудов

Он также может приводить и к развитию других недугов

Не секрет, что сахар является довольно вредным продуктом. Однако помимо проблем с ЖКТ, лишним весом и эндокринной системой он может приводить и к разрушению стенок сосудов. Об этом рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия.

Наибольшую опасность несет переработанный сахар в продуктах, а вот опасаться естественных сахаров в молоке, фруктах и овощах не стоит. Частое употребление рафинированного сахара может приводить к развитию онкологии, аутоиммунных болезней, а также диабету.

Крайне важно, по словам медика, не забывать, что добавленный сахар иногда содержится там, где, казалось бы, его быть не должно. Это кетчуп, йогурт, сок и даже специи.

Если заменять прием сладкого фруктами, то тоже нужно быть осторожными. Лучше всего употреблять фруктозу в естественном виде и без обработки, но не перебарщивать – излишнее количество вещества часто приводит к сильному газообразованию в кишечнике.

"Важно понять, прочувствовать и осознать – не все продукты, которые являются "здоровыми", полезны лично вам", – подытожила Бокерия.

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