Уменьшает боль: что нужно есть при артрите

Уменьшает боль: что нужно есть при артрите
Фото: www.unsplash.com
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Правильная диета поможет справиться с проблемой

Нет нужды рассказывать, насколько важно следить за тем, какие продукты появляются в вашей тарелке. Правильно подобранный режим питания способен не только насытить организм необходимыми микроэлементами, но и помогает в борьбе с различными недугами. Например, существует диета, которая спасает при боли, возникшей из-за артрита.

Известный доктор Марк Бердон посоветовал обратить внимание на средиземноморскую диету, которая богата противовоспалительными продуктами. Регулярное употребление такой пищи помогает организму оздоровиться и снижает болевые ощущения при артрите.

Медик советует почаще употреблять живой йогурт, а также ферментированные продукты. Кроме того, на обеденном столе всегда должны стоять овощи и фрукты. Людям, страдающим от артрита, также следует употреблять в пищу жирную рыбу, бобовые, яйца, орехи и оливковое масло.

Источник: Daily Mirror ✓ Надежный источник

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