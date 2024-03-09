Россиян предупредили о болезнях из-за употребления белого хлеба

Врач-диетолог рассказал, чем заменить важный продукт

"Хлеб — всему голова", твердят нам с детства бабушки и родители, которые привыкли заедать любое блюдо этим продуктом. Однако со временем выясняются неприятные последствия, которые могут возникнуть из-за пшеничного хлеба в рационе. Так, доктор медицинских наук в сфере диетологии Михаил Гинзбург предупредил россиян, что есть постоянно этот продукт может быть опасно для организма.

По словам медика, все дело в муке. Чтобы добиться идеального белоснежного цвета и нежного вкуса, ее слишком тщательно обрабатывают. В результате продукт теряет все свои полезные свойства. Кроме того, в такой выпечке крахмал стремительно распадается на глюкозу, которая вызывает скачки сахара в крови.

Михаил отметил, что часто, съедая кусочек белого хлеба, пациенты наблюдают у себя не самые приятные метаболические симптомы, которые могут быть причиной развития опасных заболеваний.

"Это болезни современного образа жизни: гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, опухоли ряда локализаций, подагра", — предупредил врач любителей выпечки.

Впрочем, отказываться от хлеба совсем нет нужды, заявил диетолог. Он считает, что достаточно просто заменить выпечку из муки высшего сорта на ту, что пекут из грубой и цельнозерновой.

Ранее сообщалось, что врач запретил некоторым россиянам есть кашу на завтрак.