Россиян предупредили о болезнях из-за употребления белого хлеба

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"Хлеб — всему голова", твердят нам с детства бабушки и родители, которые привыкли заедать любое блюдо этим продуктом. Однако со временем выясняются неприятные последствия, которые могут возникнуть из-за пшеничного хлеба в рационе. Так, доктор медицинских наук в сфере диетологии Михаил Гинзбург предупредил россиян, что есть постоянно этот продукт может быть опасно для организма.
По словам медика, все дело в муке. Чтобы добиться идеального белоснежного цвета и нежного вкуса, ее слишком тщательно обрабатывают. В результате продукт теряет все свои полезные свойства. Кроме того, в такой выпечке крахмал стремительно распадается на глюкозу, которая вызывает скачки сахара в крови.
Михаил отметил, что часто, съедая кусочек белого хлеба, пациенты наблюдают у себя не самые приятные метаболические симптомы, которые могут быть причиной развития опасных заболеваний.
"Это болезни современного образа жизни: гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, опухоли ряда локализаций, подагра", — предупредил врач любителей выпечки.
Впрочем, отказываться от хлеба совсем нет нужды, заявил диетолог. Он считает, что достаточно просто заменить выпечку из муки высшего сорта на ту, что пекут из грубой и цельнозерновой.
Ранее сообщалось, что врач запретил некоторым россиянам есть кашу на завтрак.
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