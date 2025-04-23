Рассекречено страшное пророчество экс-сотрудника ЦРУ Чана Томаса о конце света

Рассекречено страшное пророчество экс-сотрудника ЦРУ Чана Томаса о конце света
Фото: unsplash.com
Военный предсказывал исчезновение целых континентов

Бывший сотрудник ВВС США Чан Томас, который объявил себя экстрасенсом, около 50 лет назад создал шокирующую теорию о наступлении конца света. С 1966 года документ хранился в архиве ЦРУ и был рассекречен лишь в 2013. С тех пор предсказание военного постепенно начало сбываться.

В своей книге Томас утверждает, что каждые 6500 лет на Земле происходит крупная катастрофа масштабов библейского "Великого потопа". Поэтому он уверен, что в будущем человечество ждет что-то ужасное. Он писал, что магнитное поле Земли внезапно и радикально изменится, что вызовет хаос по всей планете.

Причина, по которой книга была засекречена, остается неясной, но некоторые предполагают, что агентство опасалось, что книга вызовет массовую панику или приведет к утечке информации, связанной с секретными правительственными исследованиями.

Сообщается, что Томас некоторое время работал в составе группы ученых, собранных для расследования сообщений об НЛО. Хотя в ЦРУ нет никаких записей о его работе, отказ от публикации книги может говорить о наличии контракта с ведомством, по которому все сотрудники должны получить одобрение на выход своих произведений в тираж.

Предсказатель утверждал, что в будущем за долю дня исчезнут следы всех великих цивилизаций. Апокалиптическая история начинается с разрушения Калифорнии, объясняя, как ветры "с силой тысячи армий" уничтожат все на своем пути своей "сверхзвуковой бомбардировкой", а цунами в Тихом океане затопит Лос-Анджелес и Сан-Франциско, "словно они всего лишь песчинки".

Томас утверждает, что эти удары охватят весь североамериканский континент "в течение трех часов", поскольку одновременное землетрясение создает огромные трещины в земле, которые позволяют магме подняться на поверхность. По его словам, ни один из семи континентов не сможет избежать этого натиска, ведь каждый из них переживет несколько разные версии одного и того же драматического конца.

Источник: Daily Mail

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