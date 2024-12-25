Астролог назвала три цвета, в которых запрещено встречать Новый 2025 год

Астролог назвала три цвета, в которых запрещено встречать Новый 2025 год
Фото: freepik.com
Они могут навлечь неприятности

Астролог Ольга Аристова утверждает, что правильный выбор новогоднего наряда может иметь важное значение. Правильное цветовое сочетание способно привлечь удачу или, напротив, ее оттолкнуть. Она рассказала, как лучше всего одеться для встречи 2025 года, который будет проходить под знаком Деревянной Змеи. 

Категорически запрещено надевать на праздник одежду черных цветов. Также недопустимы красные и кислотные оттенки. По словам специалиста, это связано с ретроградным Марсом в напряженном аспекте с Плутоном. И использование такой цветовой гаммы может навлечь проблемы в отношениях с окружающими.

Другие астрологи отмечают, что для встречи Нового года 2025 подойдут наряды синего цвета, а мнение, что зеленый является более подходящим – ошибочное. Все дело в том, что зодиакальным оттенком Змеи в предстоящие 12 месяцев будет именно голубой. 

Также привлечь удачу в новом году помогут правильные блюда. Специалисты советуют обязательно поставить на стол рис и орехи, которые принесут с собой в дом благополучие.

Ранее "Утро" делилось отличным рецептом утки для новогоднего ужина.

Источник: 7 дней
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