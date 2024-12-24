Вкусный торт на Новый год и готовится из простых ингредиентов

Вкусный торт на Новый год и готовится из простых ингредиентов
Кадр: YouTube.com
Близкие останутся от него в восторге

Вкуснейший торт с апельсиновой ноткой и шоколадом отлично подойдет для новогоднего застолья. Тем более, что готовить его очень просто и процесс не требует особых затрат. Десерт точно порадует своим необычным вкусом каждого члена семьи.

Шаг 1: готовим бисквит

Берем три яйца, 80 граммов сахара, 20 граммов какао, 40 граммов муки, пол чайной ложки разрыхлителя и щепотку соли. 

Отделяем белки от желтков. К белкам добавляем щепотку соли и взбиваем, постепенно добавляя сахар. Должны получиться устойчивые пики. После вводим желтки и снова взбиваем. Добавляем какао и муку. Аккуратно перемешиваем.

Переливаем тесто в форму и выпекаем в духовке при 180 градусов в течение примерно 30 минут. После приготовления полученный бисквит нужно остудить.

Шаг 2: делаем апельсиновый курд

Понадобится апельсиновая цедра, сок апельсина – 100 мл, одно яйцо и один желток, 50 граммов сахара, 10 граммов кукурузного крахмала, 50 граммов сливочного масла, 50 граммов белого шоколада.

Смешиваем яйцо с желтком в кастрюле с толстым дном. Туда же идет сахар, крахмал, цедра. Перемешиваем до однородности и вливаем сок. Варим до загустения, постоянно помешивая.

В отдельной миске соединяем масло, шоколад и апельсиновый курд, протертый через сито. Даем остыть.

Шаг 3: готовим крем

Нужно взять сметану в 30% – 500 граммов, 10 граммов ванильного сахара, 100 граммов сахарной пудры, 30 граммов какао, 80-100 граммов черного шоколада и цукаты.

Сметану смешиваем с ванильным сахаром и сахарной пудрой. Взбиваем. Добавляем какао и перемешиваем. Выкладываем крем в кондитерский мешок.

Шаг 4: собираем торт

Режем бисквит на три части, нижний слой смачиваем апельсиновым соком. Выкладываем курд. Далее идет еще бисквит, снова сок и выкладываем крем, сделав бортик, внутрь которого помещаем курд. И сверху последний бисквит.

Торт накрываем пленкой и ставим в холодильник на 2-12 часов. В оставшийся крем добавляем 80 гр растопленного шоколада и покрываем им торт. 

Приятного аппетита!

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