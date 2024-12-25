Жаркое из утки с картофелем и черносливом – потрясающий рецепт горячего на Новый год

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Жаркое из утки с картофелем и черносливом станет идеальным выбором для новогоднего стола. Сочетание нежного мяса птицы, мягкого картофеля и сладкого чернослива восхитить домашних и гостей сбалансированным вкусом.
– утиная тушка (около 2 кг);
– картошка – 1 кг;
– чернослив – 200 г;
– лук – 2 головки;
– морковка – 1 штука;
– чеснок – 3 зубчика;
– мед – 2 столовые ложки;
– соевый соус – 3 столовые ложки;
– растительное масло – для жарки;
– соль, перец, специи – по вкусу.
Для начала уточку нужно хорошо промыть, обсушить и натереть смесью соли, перца и любимых специй. В отдельной миске смешайте мед, соевый соус и измельченный чеснок. Получившимся маринадом обмажьте тушку со всех сторон и отложите на 2 часа.
На сковороде разогрейте масло, обжарьте нарезанный лук и морковку до золотистого цвета. Картошку очистите и порежьте крупными кусками. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем промойте.
В жаропрочную форму выложите обжаренные овощи, чернослив и картофель, добавьте немного воды. Уточку поместите сверху, накройте фольгой и запекайте в духовке при температуре 180 градусов около 2 часов. За 20 минут до готовности снимите фольгу, чтобы блюдо приобрело аппетитную корочку.
Жаркое из утки с картофелем и черносливом готово. Подавайте горячим со свежими травами. Этот рецепт непременно украсит ваш праздничный стол!
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