Жаркое из утки с картофелем и черносливом – потрясающий рецепт горячего на Новый год

Жаркое из утки с картофелем и черносливом – потрясающий рецепт горячего на Новый год
Картинка: сгенерировано ИИ
Угощение приведет в восторг даже самых привередливых гурманов

Жаркое из утки с картофелем и черносливом станет идеальным выбором для новогоднего стола. Сочетание нежного мяса птицы, мягкого картофеля и сладкого чернослива восхитить домашних и гостей сбалансированным вкусом.

Ингредиенты

– утиная тушка (около 2 кг);

– картошка – 1 кг;

– чернослив – 200 г;

– лук – 2 головки;

– морковка – 1 штука;

– чеснок – 3 зубчика;

– мед – 2 столовые ложки;

– соевый соус – 3 столовые ложки;

– растительное масло – для жарки;

– соль, перец, специи – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала уточку нужно хорошо промыть, обсушить и натереть смесью соли, перца и любимых специй. В отдельной миске смешайте мед, соевый соус и измельченный чеснок. Получившимся маринадом обмажьте тушку со всех сторон и отложите на 2 часа.

На сковороде разогрейте масло, обжарьте нарезанный лук и морковку до золотистого цвета. Картошку очистите и порежьте крупными кусками. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем промойте.

В жаропрочную форму выложите обжаренные овощи, чернослив и картофель, добавьте немного воды. Уточку поместите сверху, накройте фольгой и запекайте в духовке при температуре 180 градусов около 2 часов. За 20 минут до готовности снимите фольгу, чтобы блюдо приобрело аппетитную корочку.

Жаркое из утки с картофелем и черносливом готово. Подавайте горячим со свежими травами. Этот рецепт непременно украсит ваш праздничный стол!

Ранее мы делились рецептом вкусного торта на Новый год.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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