Засекреченное предсказание советского пророка: Россию ждет большая беда

Засекреченное предсказание советского пророка: Россию ждет большая беда
Фото: www.unsplash.com
Будущее обещает оказаться весьма мрачным

Засекреченные пророчества знаменитого советского астролога и предсказателя Сергея Вронского, которые долгое время оставались под соответствующим грифом, наконец-то стали доступны общественности. Медиум, который прославился своими точными прогнозами о судьбе СССР и мировой политике, утверждал, что Россию ждет непростое будущее. Жителям нашей страны стоит морально подготовиться к новым бедам.

По его словам, страна до сих пор расплачивается за то, как в 1918 году была уничтожена царская семья. Данное событие, по мнению предсказателя, разгневало Бога, и только через прощение этого греха российское государство сможет обрести былое величие.

Пророчества медиума включают в себя не только предостережения, но и надежду на будущее. Он утверждал, что, несмотря на все испытания и трудности, нашей стране суждено стать духовным центром мира. Но для этого ей предстоит пройти через череду внутренних и внешних кризисов, а также пересмотреть свои отношения с другими государствами.

Согласно предсказаниям, путь России к духовному лидерству предполагает тесное сотрудничество с другими странами и интеграцию в мировое сообщество. Вронский считал, что только через укрепление международных связей, искреннее покаяние и восстановление исторической справедливости страна сможет найти свое истинное предназначение и занять лидирующее место среди мировых держав.

К слову, ранее индийский пророк предрек массовое бегство из России и обозначил сроки.

Источник: Медиапоток ✓ Надежный источник
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