Новые испытания не за горами

Мир готовится к кардинальным переменам, и в этом процессе ключевую роль, согласно предсказанию Матроны Московской, сыграет Россия. Эта ясновидящая предвидела, что россиян ждут тяжелые испытания, которые многим окажутся не по плечу. Но, в конечном итоге, страну ждет сладкая победа.

Провидица говорила, что трудности, которые предстоит преодолеть нашей стране, будут значительными, однако они откроют новые горизонты и возможности. Старица подчеркивала, что без поддержки нашей державы многие страны Европы окажутся в плачевном состоянии, подобно "пустынным могильным землям". Отсутствие российской силы и влияния сделает Европу уязвимой и ослабит ее позиции на мировой арене.

Ключевым моментом в ее пророчестве является предостережение о "кольце ненависти", созданном соседними европейскими государствами вокруг нашей страны. Ясновидящая утверждала, что после преодоления всех испытаний это кольцо перестанет угрожать стране, и настанет время для новой эры, где Россия займет свое достойное место в мире.

К слову, ранее индийский провидец предсказал массовое бегство из России и обозначил сроки.