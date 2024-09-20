Могильные земли: всплыло жуткое предсказание святой Матроны для России

Могильные земли: всплыло жуткое предсказание святой Матроны для России
Фото: www.unsplash.com
Новые испытания не за горами

Мир готовится к кардинальным переменам, и в этом процессе ключевую роль, согласно предсказанию Матроны Московской, сыграет Россия. Эта ясновидящая предвидела, что россиян ждут тяжелые испытания, которые многим окажутся не по плечу. Но, в конечном итоге, страну ждет сладкая победа.

Провидица говорила, что трудности, которые предстоит преодолеть нашей стране, будут значительными, однако они откроют новые горизонты и возможности. Старица подчеркивала, что без поддержки нашей державы многие страны Европы окажутся в плачевном состоянии, подобно "пустынным могильным землям". Отсутствие российской силы и влияния сделает Европу уязвимой и ослабит ее позиции на мировой арене.

Ключевым моментом в ее пророчестве является предостережение о "кольце ненависти", созданном соседними европейскими государствами вокруг нашей страны. Ясновидящая утверждала, что после преодоления всех испытаний это кольцо перестанет угрожать стране, и настанет время для новой эры, где Россия займет свое достойное место в мире.

К слову, ранее индийский провидец предсказал массовое бегство из России и обозначил сроки.

Источник: Медиапоток ✓ Надежный источник
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