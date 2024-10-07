Расшифровка предсказания Ванги на 2025 год напугала экспертов

Провидица говорила, что Европу ждет конец света

Ясновидящая Ванга является одной из самых известных провидиц в мире. Ее предсказания сбывались с пугающей точностью, только о том, что именно она предвидела, становится известно после того, как происходило событие. До этого эксперты постоянно спорят о смысле ее предостережений, оставленных для будущих поколений.

Например, недавно было расшифровано еще одно предсказание Ванги, которое, по мнению аналитиков, относится к 2025 году. По их словам, она предсказывала, что именно в это время весь мир столкнется с апокалипсисом. Предположительно, началом конца станет большой конфликт в Европе, что приведет к уничтожению всего населения на континенте.

Ванга предупреждала и об опасности, которая исходит от ледников. Она говорила, что в будущем это нанесет серьезный ущерб человечеству из-за повышения уровня моря.

При этом эксперты утверждают, что ясновидящая отдава особое место в мироустройстве России, предсказывая, что страна отстоит свою силу и независимость.

Ранее появилось жуткое пророчество мольфара Нечая для России и Европы.