Девушка Тимати подтвердила беременность

Рэпер станет отцом в третий раз

Валентина Иванова, возлюбленная рэпера и предпринимателя Тимати, подтвердила, что находится в ожидании малыша. После череды слухов и осторожных намеков модель решила расставить все точки над "i", опубликовав короткое, но красноречивое видео, в котором ясно дала понять: в их семье грядет пополнение.

На записи, размещенной в социальной сети, брюнетка сначала появляется со спины, а затем поворачивается, показывая заметно округлившийся живот. В подписи к видео она лаконично написала: "Мой". Этого оказалось достаточно, чтобы поклонники окончательно убедились – музыкант снова готовится стать отцом.

Для самой девушки малыш будет первым, тогда как у артиста уже есть двое детей – дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Ни с одной из прежних избранниц музыкант официально брак не заключал. Он неоднократно заявлял, что ждал ту, с кем сможет по-настоящему построить семью, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Любопытно, что слухи об интересном положении девушки распространились уже давно. Тогда Валентина решила соврать и объявила, что на самом деле не беременна. Но в конце концов все же призналась.