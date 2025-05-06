Девушка Тимати подтвердила беременность

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Валентина Иванова, возлюбленная рэпера и предпринимателя Тимати, подтвердила, что находится в ожидании малыша. После череды слухов и осторожных намеков модель решила расставить все точки над "i", опубликовав короткое, но красноречивое видео, в котором ясно дала понять: в их семье грядет пополнение.
На записи, размещенной в социальной сети, брюнетка сначала появляется со спины, а затем поворачивается, показывая заметно округлившийся живот. В подписи к видео она лаконично написала: "Мой". Этого оказалось достаточно, чтобы поклонники окончательно убедились – музыкант снова готовится стать отцом.
Для самой девушки малыш будет первым, тогда как у артиста уже есть двое детей – дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Ни с одной из прежних избранниц музыкант официально брак не заключал. Он неоднократно заявлял, что ждал ту, с кем сможет по-настоящему построить семью, отмечает женский журнал "Клео.ру".
Любопытно, что слухи об интересном положении девушки распространились уже давно. Тогда Валентина решила соврать и объявила, что на самом деле не беременна. Но в конце концов все же призналась.
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