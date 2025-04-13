Садальский сделал признание об алкоголизме

Садальский сделал признание об алкоголизме
Станислав Садальский. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость отметил, что ранее регулярно прикладывался к бутылке

Актер Станислав Садальский сделал неожиданное признание, что раньше страдал от алкоголизма. С таким заявлением он выступил во время интервью, посвященному выходу Михаила Ефремова по УДО.

Знаменитость отметил, что считает коллегу не только хорошим и талантливым артистом, но также безвредным и не злым человеком. Он выразил надежду, что после освобождения из тюрьмы у Ефремова все сложится хорошо, он снова будет выступать на сцене и появляться в фильмах.

Что касается слов артиста о полном отказе от алкоголя, то Садальский хочет верить, что ему и правда удастся побороть эту зависимость. В качестве примера актер привел себя, отметив собственную успешную борьбу с алкоголизмом.

"Я сам делал буль-буль со страшной силой, а сейчас вообще ни грамма…", – указал Станислав.

Садальский напомнил, что сейчас у Ефремова большие проблемы со здоровьем. Поэтому он надеется, что скоро знаменитость придет в норму и сможет жить как прежде.

Источник: Телепрограмма

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