Фадеев получил права на "Глюкозу" после конфликта с певицей

Знаменитости разругались после скандального концерта в Красноярске

Максим Фадеев, как и обещал, нанес удар по Наталье Чистяковой-Ионовой после ее скандального концерта в Красноярске. Тогда продюсер уверял, что отнимет у исполнительницы сценический псевдоним, поскольку она его позорит. В итоге знаменитость довел свои угрозы до конца.

Как сообщают СМИ, Фадеев зарегистрировал бренд "Глюкоза" в Роспатенте. Теперь он имеет право выпускать под этим логотипом различную технику, канцелярию, одежду и аксессуары. Также он сможет арендовать площадки для размещения рекламы бронировать билеты на мероприятия и организовывать выставки с культурно-просветительской целью. Бренд будет оформлен на него до 2034 года, после чего он может снова продлить право собственности.

При этом Чистякова-Ионова решила не отказываться от своего творческого имени, но его написание изменилось на Glukoza. До этого певица рассказывала, что после разрыва контракта с продюсером выкупила псевдоним за 600 тысяч долларов. Причем такой суммы у нее не было, деньги пришлось брать у влиятельных спонсоров.

Артистка говорила, что Фадеев пытался отобрать у нее имя еще до скандала в Красноярске. Продюсер хотел воспользоваться коллизией нового закона и договора, чтобы не давать ей выступать на ТВ. Взамен он требовал от нее 25% с любых доходов, уверяя, что в таком случае она избежит всех проблем.