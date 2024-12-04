Певица Глюкоза объяснила резкую смену имиджа: "Был тяжелый год"

В последнее время знаменитость активно экспериментирует со своей внешностью

Певица Наталья Чистякова-Ионова объяснила, почему решила избавиться от длинных волос. Она отметила, что для нее этот год оказался непростым, и вместе со сменой имиджа Глюкоза планирует также отбросить в сторону все негативные переживания.

"Для меня был очень тяжелый год, но я намерена закончить его позитивно", – призналась артистка.

С лета Наталья регулярно появляется в прессе из-за скандалов вокруг своей персоны. Сперва произошел концерт в Красноярске, на котором она выступала в нетрезвом состоянии. Позже знаменитость заявила, что была на таблетках из-за смерти бабушки. Затем к делу подключился Максим Фадеев, захотевший лишить певицу права на псевдоним и песни, купленные ею за баснословные деньги.

Вместе с этим ходили слухи, что Глюкоза снова пристрастилась к запрещенным препаратам. Не так давно ее даже поймали в аэропорту, подозревая, что артистка была в состоянии наркотического опьянения. Однако проходить освидетельствование она отказалась.

Ранее Филипп Киркоров встал на защиту Натальи Чистяковой-Ионовой, которую публика активно критикует за скандальное поведение.