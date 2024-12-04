Певица Глюкоза объяснила резкую смену имиджа: "Был тяжелый год"

Певица Глюкоза объяснила резкую смену имиджа: "Был тяжелый год"
Глюкоза. Фото: соцсети
В последнее время знаменитость активно экспериментирует со своей внешностью

Певица Наталья Чистякова-Ионова объяснила, почему решила избавиться от длинных волос. Она отметила, что для нее этот год оказался непростым, и вместе со сменой имиджа Глюкоза планирует также отбросить в сторону все негативные переживания.

"Для меня был очень тяжелый год, но я намерена закончить его позитивно", – призналась артистка.

С лета Наталья регулярно появляется в прессе из-за скандалов вокруг своей персоны. Сперва произошел концерт в Красноярске, на котором она выступала в нетрезвом состоянии. Позже знаменитость заявила, что была на таблетках из-за смерти бабушки. Затем к делу подключился Максим Фадеев, захотевший лишить певицу права на псевдоним и песни, купленные ею за баснословные деньги.

Вместе с этим ходили слухи, что Глюкоза снова пристрастилась к запрещенным препаратам. Не так давно ее даже поймали в аэропорту, подозревая, что артистка была в состоянии наркотического опьянения. Однако проходить освидетельствование она отказалась.

Ранее Филипп Киркоров встал на защиту Натальи Чистяковой-Ионовой, которую публика активно критикует за скандальное поведение.

Источник: Блокнот
По теме

На Западе готовятся пустить в ход секретный план по Украине

Чиновники полагают, что это может стать единственным путем решения СВО

Слова главы МИД Германии на встрече с Ван И вызвали скандал

Дипломат заговорила об украинском конфликте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей