Дочь сбежала от Марата Башарова из-за его пристрастия к алкоголю

Артист прославился чередой скандалов

Недавно дочь актера Марата Башарова Амели эмоционально нажаловалась на то, что ее отец продолжает употреблять алкоголь, что стало одной из причин их сложных отношений. По словам девушки, именно из-за этого она даже сбежала от родителя. Эти откровения вызвали общественный резонанс, так как Башаров является видной фигурой российского телевидения, он долгое время ведет знаменитое шоу "Битва экстрасенсов" и может похвастаться широкой аудиторией. Однако склонность к возлияниям провоцирует скандалы.

"Я сейчас сбежала из дома от бухого бати к другу в снегопад", – написала наследница в социальных сетях.

Сам Башаров в одном из недавних телеэфиров опроверг высказывания дочери, заявив, что информация недостоверна и в социальных сетях аккаунты его дочки ведет не она, а некто другой. Однако, если верить наследнице, артист хоть и остается в медийном поле, активно снимается, но победить пагубную привычку до сих пор не смог.

Также ранее он делился мнением о политических событиях. Актер упомянул, что поддерживал дружеские отношения с Владимиром Зеленским, нынешним президентом Украины, когда тот был актером и работал в киноиндустрии. Однако после известных событий их связь утратилась, хотя ранее он очень тепло отзывался об украинском комике.

В связи с нынешними событиями на Украине Башаров выразил свою поддержку курсу России, подчеркнув, что уважает принятые Кремлем действия.

Кроме того, Башаров отметил свое негативное отношение к коллегам, покинувшим страну на фоне политической ситуации. По его мнению, такое поведение демонстрирует отсутствие уважения к Родине и должно порицаться обществом.

К слову, ранее стало известно, как складывается судьба Пуговки из "Папиных дочек".