Паулина Андреева покинула Россию после развода с Бондарчуком

Паулина Андреева покинула Россию после развода с Бондарчуком
Паулина Андреева. Фото: АГН "Москва"
Сейчас знаменитость находится в Турции

После сообщения о разводе с Федором Бондарчуком актриса Паулина Андреева решила уехать из России. Знаменитость поделилась в своих соцсетях снимком, по которому стало понятно, что сейчас она находится в Стамбуле. 

Неизвестно, зачем артистка поехала в Турцию – по делам или ради отдыха. Не исключено, что страна может являться лишь промежуточным пунктом ее поездки.

Также Андреева не стала раскрывать, отправилась ли она одна за границу или взяла с собой четырехлетнего сына от режиссера. Как известно, артистка старается не афишировать подробности своей личной жизни.

Ранее друзья рассказали, что развод знаменитостей произошел из-за разного подхода к жизни. Паулина не смогла терпеть разгульный нрав Федора и попросту не выдержала постоянных светских мероприятий и гулянок.

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