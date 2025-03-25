Нарколог оценил слова Ефремова об отказе от алкоголя

Специалист полагает, что знаменитость может вернуться к пагубной привычке

Ничего удивительного в словах Михаила Ефремова об отказе от алкоголя в случае освобождения по УДО нет, но это не значит, что артист действительно продержится без крепких напитков, говорит нарколог Руслан Исаев. Он отметил, что если бы знаменитость не стал давать гарантий, то вряд ли бы получил смягчение наказания.

Эксперт подчеркнул, что длительное воздержание не является эффективным способом побороть зависимость.

"Мы знаем из клинического опыта, что даже после десяти и более лет трезвости люди могут вновь начать пить под влиянием жизненных обстоятельств", – сказал он.

При этом специалист указал, что польза от длительного отказа от спиртного имеется. Например, с годами ослабевает фиксация на приятных ощущениях, которые приносит употребление, и человек начинает чувствовать себя нормально в трезвости.

Исаев допускает, что если Ефремов вернется в привычную творческую среду, где много стресса и имеются старые знакомые, с которыми он когда-то выпивал, то его зависимость может снова обостриться.