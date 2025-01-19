Продюсер Дворцов раскрыл заработок Газманова за один концерт

Артист не стал задирать высоко ценник

Олег Газманов входит в топ самых популярных артистов в России, поэтому у него много заказов для выступления на корпоративах. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что в особенности певца часто приглашают на городские и федеральные мероприятия из-за его патриотической позиции.

При этом, несмотря на высокий спрос, Газманов не спешит сильно поднимать ценники на свои выступления, в отличие от своего коллеги SHAMAN. За одно мероприятие исполнитель берет от 3 до 5 миллионов рублей – для сравнения в этом году Дронов требовал около 11 миллионов рублей.

"Газманов активно сейчас гастролирует, ездит по нашей стране и участвует во всех патриотических проектах", – отметил Дворцов.

Ранее продюсер выразил уверенность, что в новом году в Россию обязательно вернется Алла Пугачева. Он напомнил, что до сих пор въезд в страну ей разрешен. Вдобавок у нее есть масса дел, которые следует решить с личным участием. К примеру, посетить несколько высоких кабинетов, чтобы попросить о прощении своего супруга и снятии статуса иноагента.