Сергея Безрукова заподозрили в браконьерстве

Над знаменитым артистом сгущаются тучи

Поклонники Сергея Безрукова неприятно удивлены: народного любимца обвинили в браконьерстве. Все началось с, казалось бы, безобидного поста в соцсетях. Актер опубликовал фото с рыбалки в Ростове-на-Дону, где с гордостью демонстрирует улов – щуку весом около двух килограммов. В подписи он поблагодарил реку Дон за такой подарок между спектаклями.

Однако публика восприняла кадр совсем иначе. В регионе с 1 апреля действует нерестовый запрет, и щуку в этот период ловить категорически нельзя – это весьма весомое преступление против природы. Более того, использование моторных лодок для рыбалки тоже под запретом.

Подписчики не остались равнодушными к правонарушению со стороны звезды: в комментариях Безрукову напомнили о правилах. Его действия назвали "браконьерством" и резко раскритиковали за незаконную рыбалку.

Сам артист ситуацию пока не прокомментировал. История, начавшаяся с радостного фото и хвастовства отличным уловом, неожиданно обернулась громкими обвинениями, которые могут подмочить репутацию знаменитости.

К слову, ранее Безруков пожаловался на работу с непрофессиональными коллегами.