Безруков пожаловался на работу с непрофессиональными коллегами

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Популярный российский артист Сергей Безруков рассказал о том, что думает по поводу непрофессиональных актеров, которые часто появляются на сцене и телеэкранах наряду с коллегами, получившими соответствующее образование.
Безруков рассказал, что за свою актерскую карьеру не раз имел опыт работы с непрофессиональными коллегами. Он не стал лукавить и прямо сообщил, что разочарован таким взаимодействием, так как обычно непрофессиональные люди плохо справляются с поставленными перед ними задачами.
Сергей призвал уважать труд артиста и помнить о значимости образования. Обучение в театральном вузе играет очень важную роль в том, каким артистом станет человек и на каком уровне будет играть.
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