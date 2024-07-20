Безруков пожаловался на работу с непрофессиональными коллегами

Сергей призвал уважать труд актеров

Популярный российский артист Сергей Безруков рассказал о том, что думает по поводу непрофессиональных актеров, которые часто появляются на сцене и телеэкранах наряду с коллегами, получившими соответствующее образование.



Безруков рассказал, что за свою актерскую карьеру не раз имел опыт работы с непрофессиональными коллегами. Он не стал лукавить и прямо сообщил, что разочарован таким взаимодействием, так как обычно непрофессиональные люди плохо справляются с поставленными перед ними задачами.

Сергей призвал уважать труд артиста и помнить о значимости образования. Обучение в театральном вузе играет очень важную роль в том, каким артистом станет человек и на каком уровне будет играть.