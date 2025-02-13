После слухов о конфликте Кабаева сделала заявление о Винер

Ранее поговаривали, что между наставником и бывшей воспитанницей возникли серьезные трудности

Алина Кабаева высказалась о своем бывшем тренере Ирине Винер, с которой ранее ее связывали близкие отношения. Спортсменка прокомментировала отставку главы Всероссийской федерации гимнастики, указав, что вместе с ней заканчивается целая эпоха.

Чемпионка похвалила школу Винер по воспитанию гимнасток, указала, что ей подражали во всем мире.

"Ее талант, мудрость и преданность делу вдохновили множество спортсменок, и ее влияние на этот вид спорта невозможно переоценить", – приводит ее слова пресс-служба "Небесной грации".

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", Винер приняла решение покинуть пост без объяснения причин. Этому предшествовали слухи о ее конфликте с бывшей воспитанницей Алиной Кабаевой.

Ранее в Сети появлялась информация, что из-за развития в стране двух сильных школ по воспитанию художественных гимнасток между их руководителями появились напряженные отношения. Столкновение интересов особенно проявило себя во время игр в Казани в июне прошлого года, вскоре после чего Винер назвала своим преемником Ольгу Капранову.

В спортивной сфере многие не решаются комментировать слухи о проблемах в отношениях Винер и Кабаевой. Заслуженный тренер РФ Инна Быстрова утверждала, что чемпионка вполне может руководить российской гимнастикой, хотя отказалась судить о возможном противостоянии наставницы и бывшей воспитанницы.

"Мы не можем судить, конфликт это или нет. Это вопрос двух людей. Точно так же, как любовь. Она сегодня есть, а завтра – нет. Тренер тебя воспитал, но эти отношения меняются. Гимнастка вырастает из того детского состояния, в котором была, и меняется также отношение [к тренеру]. А в какую сторону – уже вопрос не ко мне",

– сказала она журналистам.