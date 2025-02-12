Не Кабаева: Винер назвала своего преемника незадолго до отставки

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В жизни российской гимнастики наступила новая глава – тренер сборной России Ирина Винер сообщила об отставке. Такое решение она приняла самостоятельно, указав, что продолжит помогать коллегам в работе с молодым поколением. При этом кто заменит ее на посту, она не указала.
В своем обращении Винер поблагодарила всех спортсменов за то, что прошли долгий путь в профессиональном спорте вместе с ней – свой пост она занимала с 2001 года, успев воспитать несколько поколений олимпийских чемпионок. Многие пророчили, что после ухода тренера ее место займет Алина Кабаева, которая сейчас активно занимается развитием художественной гимнастики в России. Однако незадолго до своей отставки Ирина Александровна назвала имя другого человека, который будет руководить спортивной отраслью и подготовкой новых чемпионов.
Во время празднования своего дня рождения в прошлом году Винер сообщила, что хочет видеть на месте главы Всероссийской федерации гимнастики свою воспитанницу Ольгу Капранову. Помимо спортивных наград, она имеет статус самого молодого директора ГБУ – в 24 года ее поставили руководить "Спортивной школой олимпийского резерва-74".
"Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем федерации", – говорила Винер полгода назад.
При этом пока имя преемника тренера официально не названо.
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