Не Кабаева: Винер назвала своего преемника незадолго до отставки

Не Кабаева: Винер назвала своего преемника незадолго до отставки
Ирина Винер. Фото: АГН "Москва"
Тренер приготовилась к своему уходу еще несколько месяцев назад

В жизни российской гимнастики наступила новая глава – тренер сборной России Ирина Винер сообщила об отставке. Такое решение она приняла самостоятельно, указав, что продолжит помогать коллегам в работе с молодым поколением. При этом кто заменит ее на посту, она не указала.

В своем обращении Винер поблагодарила всех спортсменов за то, что прошли долгий путь в профессиональном спорте вместе с ней – свой пост она занимала с 2001 года, успев воспитать несколько поколений олимпийских чемпионок. Многие пророчили, что после ухода тренера ее место займет Алина Кабаева, которая сейчас активно занимается развитием художественной гимнастики в России. Однако незадолго до своей отставки Ирина Александровна назвала имя другого человека, который будет руководить спортивной отраслью и подготовкой новых чемпионов.

Во время празднования своего дня рождения в прошлом году Винер сообщила, что хочет видеть на месте главы Всероссийской федерации гимнастики свою воспитанницу Ольгу Капранову. Помимо спортивных наград, она имеет статус самого молодого директора ГБУ – в 24 года ее поставили руководить "Спортивной школой олимпийского резерва-74".

"Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем федерации", – говорила Винер полгода назад.

При этом пока имя преемника тренера официально не названо.

Источник: РИА "Новости"

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